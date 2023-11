stalactites de glace

Montant de la terre pas encore gele, la vapeur d'eau se cristallise en ces minuscules colonnes de glace qui arrivent soulever des cailloux et dchausser les plantules !

Je me demande toujours comment cela est possible ! Pression osmotique ? Quelle est la cl de ce phnomne ? les champignons arrivent bien percer le bitume au bord des routes !

(fin de ma balade macrophoto).