Après la perturbation

Dim. originale 4096*3072px

Appareil OPPO

OPPO Find X3 Pro

Exposition 1/1135 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.59 mm

ISO 100

Objectif OPPO Find X3 Pro back camera 5.59mm f/1.8

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Grand contraste avec la journe d'hier parfaitement ensoleille, ce jeudi aura vu une faible perturbation traverser la Provence en mi-journe.

Elle aura apport une dizaine de millimtres sur Marseille et on ne risque pas de s'en plaindre, les 300mm annuels tant encore loin et le dficit pluviomtrique gnralis, surtout sur le littoral mditerranen.

Le soleil est revenu en milieu d'aprs-midi, et devrait tre de nouveau le matre du ciel pour la dcade venir.



Photo prise depuis la Corniche.