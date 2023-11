Dernière averse de la journée

Appareil samsung

Galaxy S23

Agrable journe sous la pluie et dans la fort qui prend des couleurs extraordinaire, encore plus jolie sous la pluie qui tombait verses.

Cela faisait longtemps que je n'avais pas t sous la pluie comme cela.

En soire je ne suis pas rentr de suite et me suis rendue mon endroit favoris pour avoir le ciel de tout cot.