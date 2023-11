Fraîche lumière

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/8

Focale 75.4 mm

ISO 200

Objectif XC50-230mmF4.5-6.7 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Tn de 2.7 la toute proche station MF de SHSH : nous n'en avions plus l'habitude, et ce mme si cette station a dj connu le gel (de justesse !) la mi-octobre et que ce mois de novembre, s'il n'est videmment pas froid, ne se caractrise par aucune douceur particulire.

A noter une qualit un peu "vaporeuse" de la lumire ( dfaut de "vraie" brume) ainsi que quelques paillettes de givre parses dans la valle.



Bonne journe tous !