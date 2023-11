Invasion et rayons

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/170 sec

Ouverture f/7.1

Focale 33 mm

ISO 200

Objectif 33mmF1.4XM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Les nuages se sont rapidement fait beaucoup plus envahissants, nous faisant ds lors basculer dans la catgorie des "levers hivernaux", ceux qui se caractrisent le plus souvent par leur chiche lumire et leurs couleurs pastel...



