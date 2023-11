Terne au possible !

Appareil FUJIFILM

X-T20

Exposition 1/90 sec

Ouverture f/7.1

Focale 33 mm

ISO 200

Objectif 33mmF1.4XM

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Illustration bien typique du fait qu'il n'y a jamais rien de gagn en matire d'ensoleillement dans la rgion cette saison (les autres non plus d'ailleurs, mais c'est tout de mme moins violent...).

Nous ne nous plaindrons pas trop cependant : cela fait plus de trois semaines qu'aucun "vrai" lever n'avait t observ ici (les couchers n'ont pas t spcialement plus nombreux, soit dit en passant) alors que la pluie s'acharne presque quotidiennement sur nous ! Mais, nous Thirachiens du nord/Nord, sommes de petits privilgis : nous n'en sommes qu' un peu plus de 150 mm depuis le 18 octobre (localement 200), bien loin de ce qui s'observe dans le Pas-de-Calais ou mme dans le secteur flamand du 59. Les sols sont saturs et les cours d'eau bien gonfls, mais il n'y a pas -et il n'y a pas eu non plus- d'inondations. Pas mme mineures.



Bad Weather (HT inside) ?

Bonne journe tous !