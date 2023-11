Parenthèse hivernale

Appareil Canon

Canon EOS 6D Mark II

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/5.7

Focale 24 mm

ISO 100

Objectif EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Partiel

Flash No Flash

Logiciel Digital Photo Professional

Alors que l'automne se poursuit en plaine avec pluie et relative douceur, la vgtation tant encore teint de jaune voire de vert en plaine et ceux jusqu 1000m d'altitude, une petite inflexion du flux vers le NO accompagn d'un refroidissement relatif en altitude permet la neige de descendre sous les 1200 m.

Situation trs limite cependant avec rien jusqu 1000 m d'altitude, les premires traces ensuite, un vague saupoudrage 1100 m, 2/3 cm 1200 m, ici chaque dizzaine de m d'altitude comptera avec une couche d'environ 8 cm de neige humide au 3 fours.