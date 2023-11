Passage pluvieux en Provence

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/1227 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.34

Un bon passage pluvieux apporte environ 5 mm sur la basse-valle du Rhne durant la nuit, persistant jusqu'en dbut de matine sur la Cte bleue. En cours de matine le soleil revient sur le littoral avec le vent qui se lve mais a reste couvert dans l'arrire-pays et vers le Languedoc.



Vue depuis les hauteurs du port de la Redonne, au loin gauche on distingue bien l'le du Planier et son phare la sortie de la rade de Marseille. La Mditerrane est 16C en surface, une temprature de saison.