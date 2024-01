Un air de grand nord au lac serviere

Appareil Blackview

BV6800Pro

Exposition 23/14659 sec

Ouverture f/2.0

Focale 3.5 mm

ISO 69

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Aprs le nouvel pisode neigeux d'hier soir qui est arriv jusqu' dans la Limagne, provoquant une belle pagaille dans Clermont et sur les autoroutes environnantes, on s'est rveill avec une couche de 3/5cm sur Clermont nord-ouest, 10cm vers 700/800m, et 15 a 25cm ici au serviere et autour(1100/1300m).

Comme en dbut de semaine,neige poudreuse, trs fine, qui commence croute un peu vers 1300m expos au vent. Aprs le brouillard givrant du matin, le soleil est sorti magnifiant les paysages. -2 en milieu d'aprem (-4 a 18h),lger vent.