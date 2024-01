Retour du soleil

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/1174 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.36

Temps sec et lumineux sur la Camargue aprs un bon passage pluvieux hier qui aura apport environ 20 mm sur la zone, jusqu' 40 mm dans le sud-ouest du delta.



Les tempratures sont fraches surtout la nuit (environ 0C) et en matine, mais rien d'exceptionnel non plus pour un dbut janvier.



Vue sur le Rhne vers le nord depuis le centre-ville d'Arles.