redoux sec

Temps splendide en montagne aujourd'hui, et l'heure est au redoux puisque l'isotherme 0C repasse au dessus de 2000 m. Malgr tout l'air est encore sec et il fait -3.2 C au pic du Midi, cette petite hausse de temprature a simplement humidifi un peu la neige dans les pentes plein sud, ailleurs cela reste bien froid et lger.