Un ciel "HD"

Quel superbe ciel la nuit dernire vu depuis le sommet du Donon. Le stratus situ vers 600-700m d'altitude a cre une vritable barrire naturelle la pollution lumineuse environnante ce qui permet de photographier sans trop de difficult la voie lacte et de l'airglow vert et rouge (plus discret droite). D'ailleurs le contraste de tempratures entre la couche saturation et la couche suprieure se ressentait par le simple fait de randonner. La neige elle fait toujours encore dfaut.