Redoux nuageux

Alors qu'une bonne partie du pays est encore soumis au froid de basse couche, la temprature est en hausse dans le sud-ouest et surtout au pied des Pyrnes sous l'effet d'une masse d'air plus chaud advecte par la dpression "Hipolito" au nord-est des Aores.

Tx de 11.8 C Blagnac, et a dpasse souvent les 15 C au pied des Pyrnes.