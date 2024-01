Neige et blizzard

Je profite d'une "accalmie" toute relative pour sortir mon appareil photo .

Les conditions sont compliques : il tombe ( l'horizontale) de la neige roule , et le vent assez fort en chasse-neige ( 70km/h) cingle et est assourdissant contre la capuche et rentre partout . Mes traces de monte seront souvent invisibles la descente dans le brouillard toujours prsent .

+9 au dpart de ma balade 1440 / -1 ce col et -2 au retour au point de dpart !