Éclaircie sur la Planèze de Saint Flour

Alors que le temps sur Aurillac reste humide et bouch, les claircies entre Saint Flour et Murat clairaient ce paysage en tout dbut d'aprs midi. Malgr les 1075 mtres d'altitude (le panneau tait ct du champs!) la couche de neige demeure faible, et mme au Col du Lioran la pluie a remplac la neige.



Bonne fin de journe toutes et tous