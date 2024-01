Couvert et très doux en Camargue

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/268 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash Compulsory Flash

Logiciel GIMP 2.10.36

Aprs un passage pluvieux en fin de nuit qui aura apport environ 5 mm, le temps reste couvert mais trs doux en Camargue la faveur d'un rchauffement nocturne et le mercure dpasse les 15C dans l'aprs-midi.



Ce mois de janvier 2024 est trs diffrent des dbuts 2023 et 2022 qui avaient t froids, secs et surtout trs venteux sur la basse-valle du Rhne avec un mistral qui ne s'arrtait plus.