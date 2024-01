Tout près du pont

Dim. originale 6000*4000px

Appareil SONY

ILCE-6000

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/5.6

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif E 16-70mm F4 ZA OSS

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2014 (Windows)

Il ne reste plus qu'une dizaine de cm pour que les eaux tumultueuses et boueuses du Ninian atteignent le tablier du pont du chemin qui va de Taupont Hellan.

Durant l't 2022 , le Ninian tait sec et je pouvais passer sous le pont sans me baisser ( je mesure 1m75)