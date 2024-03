Radieux en Provence

Appareil Crosscall

Retour sous des latitudes plus tempres avec une mto pleinement printanire sur la basse-valle du Rhne, sans un brin de vent et avec un mercure qui dpasse les 20C dans l'aprs-midi.



Avec les fortes pluies rcentes trs bienvenues dans la rgion aprs deux annes de scheresse, la vgtation est en plein explosion et les fleurs s'en donnent coeur joie, ici les pissenlits dans les prairies de foin de Crau !