venteux et frais

L'orage nocturne qui a balay Toulouse a donn un cumul de 7.3 mm Blagnac, mais environ 10de plus Francazal. A l'arrire du front froid on retrouve quelques claircies mais le ciel se charge nouveau cet aprs-midi avec l'arrive de quelques pluies faible en provenance de Gironde.

Ce soir, le vent de nord-ouest est sensible, il fait frais et la grisaille se gnralisera pendant la nuit.

Tx de 22.6 C, soit une perte de plus de 10 C par rapport la veille.