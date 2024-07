ciel se dégageant

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La couverture nuageuse commence se trouer, et le soleil s'imposera rapidement. Photo prise vers l'est, ou le soleil est prsent depuis ce matin au bord de la Mditerrane.

Maximale de 25 C Limoux et 24.1C Blagnac qui a eu un peu moins de soleil.