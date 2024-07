Fin de journée de chaleur

Dim. originale 8000*6000px

Appareil DJI

FC3170

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.5 mm

ISO 100

Objectif 24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop 24.7 (Macintosh)

GPS 43.27°N, 2.79°E

Altitude GPS 115m

Mais le soleil, et nos visites touristique l'Abbaye de Frontdroide ont enrichi nos connaissances en histoire.Soire on ne plus agrable avec une temprature en baisse.