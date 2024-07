orages catalans

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Belle journe d't assez classique aujourd'hui avec une petite cumulification Toulouse dans l'aprs-midi, et des orages qui se dveloppent sur les versants sud de la Catalogne, dont les Cb se parent des couleurs du soleil couchant. Aprs extinction des feux, on pouvait voir les clairs intranuageux illuminer la structure nuageuse.

Tx de 30 C tout rond Blagnac, on profite de cette chaleur raisonnable en sachant que l'on va cuire dans quelques jours.