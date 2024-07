chaud et humide

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

La chaleur monte dj d'un cran aujourd'hui avant l'pisode de canicule qui dbute demain.

Tn tropicale de justesse ce matin avec 20.1 C et une humidit qui augmente un peu par rapport la veille, on montera 19 C en Td cet aprs-midi et le bleu du ciel se ternit de jour en jour.