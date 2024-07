Début de journée nuageux

Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/154 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS8DXE2

Aprs la micro averse orageuse de dbut de soire qui a laiss 0.2mm, le ciel est rest nuageux et l'est encore ce matin au moment o le soleil se lve.

18.7 au moment de la photo, minimale en cours et douce vs 15.8 de normale.