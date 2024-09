Un grain vient de passer !

Appareil SONY

ILCE-6000

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/9.0

Focale 17 mm

ISO 200

Objectif E 16-70mm F4 ZA OSS

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel ILCE-6000 v3.21

Ciel de trane aujourd'hui avec de fortes rafales d'ouest et quelques averses, cette dernire s'est accompagne de grle et s'eloigne vers l'est et alisse entrevoir un bout d'arc-en-ciel avec le retour du soleil