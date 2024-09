Un ciel de traîne s'installe

Appareil SONY

ILCE-7RM3A

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/1.0

Focale 0 mm

ISO 160

Objectif ----

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Aurelien BREAU

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Un ciel de trane est en train de s'installer progressivement. Les quelques gouttes tombant d'un reste d'altostratus ont russies former un arc-en-ciel.

Au loin, un mur de cumulonimbus se montre de plus en plus .