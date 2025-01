aube colorée entre deux fronts

Adhérent Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Grce au ciel dgag de la nuit la temprature a pu baisser jusqu' 2.3 C, mais dj la perturbation suivante se prsente avec son lot de nuages moyens et levs, et le vent d'autan qui ne tardera pas se lever peu aprs cette photo.

Visi excellente sur les Pyrnes, qui subiront de fortes rafales de foehn toute la journe : 180 km/h au pic du Midi en dbut d'aprs-midi.