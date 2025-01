Toujours perturbé

Appareil Crosscall

Core-M5

Exposition 1/513 sec

Ouverture f/1.8

Focale 3.61 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.10.36

Mto toujours agte et humide sur le delta du Rhne avec un flux de sud sensible et quelques ondes passagres, dans une douceur hors-normes pour la saison avec pas moins de 13C durant la nuit et dj 15C en milieu de matine.