Crue de l'Oust !

Adhérent Appareil SONY

ILCE-6700

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 800

Objectif E 16-70mm F4 ZA OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 14.1.1 (Windows)

Plus beaucoup d'espace sous le pont qui enjambe l'Oust qui est aussi le Canal de Nantes Brest, donc videment plus question pour les pitons et les bateaux de passer dessous !