Que d'eau !

Comme dans de nombreuses rgions de France la Haute-Savoie n'a pas t pargne par les lments. Le plafond est bas et nous cache les sommets enneigs. Sous les 1200 m d'altitude la neige s'est transforme en pluies diluviennes, accompagnes d'orages, pour arriver 54 mm ces 24 dernires heures et, un total ce jour pour le mois de janvier, de 171 mm de prcipitations. Le niveau du lac d'Annecy est son maximum et de nouvelles prcipitations sont en cours.