De nouveau du soleil

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/3040 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS8DXE2

Comme hier, le soleil est de retour ce matin avant qu'une fois de plus les nuages ne reviennent cet aprs-midi.

La minimale est reste douce : 5.1 vs 0 de normale, il fait 8 et l'on devrait atteindre voire dpasser les 10 vs 6.1 de normale.