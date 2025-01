Paysage enneigé

Adhérent Appareil SONY

DSC-RX10M3

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/3.5

Focale 8.8 mm

ISO 100

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel DSC-RX10M3 v1.00

Les prvision mto taient trs incertaines sur la limite pluie neige sur cette pisode cevenol, et ce matin on a eu la surprise de voir venir la neige rapidement car il faisait 2C que ce qui tait prvu initialement sur la majorit des prvision, la neige est tomb trs fortement surtout entre 14 et 16h avec une temperature d'environ 0.5C en moyenne. ce soir (17h) la neige cesser, place a un temps couvert, la neige fond doucement...

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)