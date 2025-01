Saturation des sols

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 1/133 sec

Ouverture f/1.8

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A415FXXS8DXE2

96.6mm de prcipitations ce mois vs 75.8mm soit un excdent de 27% concentr sur la dernire dcade et qui se voit car les sols sont saturs en surface et les champs situs au plus bas sont couvert de flaques. L'anne 2024 ayant t la 3me plus arrose cela contribue aussi cette saturation.