Retour d'un peu de froid et des nuages bas

Retour d'un peu de froid et des nuages bas Viriat 2025-02-01T10:31:00+01:00

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

SM-A415F

Exposition 3/815 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.65 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

0.8 au plus froid de la nuit, 1.8 au moment de la prise de vue, la douceur hors saison des jours prcdent a laiss place une temprature de saison.

Le brouillard est nettement moins dense qu'au lever du jour toutefois la visibilit horizontale ne va pas au-del de 3km et le Revermont est invisible.

Le plafond nuageux est bas et avec le retour de conditions anticyclonique les chances de voir le soleil sont rduites d'autant que le vent est faible 14km/h de maxi de secteur Nord-Ouest.