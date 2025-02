Encore de la pluie

Appareil Crosscall

Ambiance de nouveau pluvieuse sur la Camargue aprs les fortes pluies de jeudi dernier, retour de bonnes averses par l'est en matine puis l'ambiance reste maussade et frache avec un petit mistral.



Au total sans doute dans les 40-50 mm tombs ces derniers jours, une humidit qui fait du bien la nature aprs une fin 2024 bien sche en bassse-valle du Rhne et alors que le printemps sera dj presque l en Provence d'ici la fin du mois.