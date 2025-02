Le gris l'emporte !

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

Si hier des troues de ciel se sont dveloppes au Nord, ce n'est pas le cas cet aprs-midi.

La couverture de stratus est dense et immobile, il y a presque aucune chance de voir un rayon de soleil ce samedi.

4.1 au moment de la photo, certes on est loin des maximales >10 de la 3me dcade de janvier, qui taient hors saison, mais on est aussi un peu distance de la normale d'une 1re dcade de fvrier qui est de 7.8. Aucune prcipitation, la bise reste <15km/h