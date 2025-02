reflet nuageux

Adhérent Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une langue d'air doux descend depuis les rgions du nord depuis hier et viens se bloquer sur les Pyrnes ce matin. Elle donne des chutes de neige jusqu' basse altitude sur la partie occidentale du massif, avec notamment 22 cm La Mongie. Le Plateau de Lannemezan a t blanchi gaelement.

Plus l'est le ciel reste assez dgag, et l'on peut admirer cette structure nuageuse faisant penser un Cb d'air froid, se refltant dans l'eau calme du lac.