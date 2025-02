Une antenne qui délivre d'autres ondes

Aprs quelques jours de pluie et de neige sur les plus hauts reliefs varois, c'est durant la journe de dimanche qu'on pourra enfin apprcier le rsultat de toute cette mto bien agite, neige en bonne quantit au sommet du toit du Var avec un bel halo solaire qui agrmentera la compo !

Valeurs de l'paisseur du manteau blanc oscillant entre 40 et70 cm et avec congres plus d'1m50 vers 1700 m d'alt !