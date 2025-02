ciel voilé

Adhérent Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Une goutte froide en Mditerrane fait remonter un voile de nuages lev sur les Pyrnes, qui se dissipera progressivement dans l'aprs-midi.

Les sommets apparaissent bien blanchis aprs les chutes de neige de jeudi et l'absence de redoux marqu.

Aujourd'hui, Tx de 12.2 C Verdun dans la valle de l'Arige et 1.9 C au Plateau de Beille.