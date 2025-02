Au loin, le phare

Adhérent Appareil SONY

ILCE-7RM2

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/10

Focale 40 mm

ISO 100

Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Oui, le phare des horizons avesnois (ou thirachiens du nord-ouest, comme vous voulez !), perch au-dessus de ses remparts et de sa colline, savoir la collgiale d'Avesnes. L'ambiance tait simultanment claire, brumeuse et bien frache. Un beau et bon dbut de journe hivernale.



