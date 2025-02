Appareil SONY

ILCE-7RM3A

Exposition 1/1000 sec

Ouverture f/1.0

Focale 0 mm

ISO 640

Objectif ----

Programme Manuel

Mesure Spot

Photographe Aurelien BREAU

Flash No Flash

Logiciel PhotoScape

Depuis plusieurs jours, un brouillard persistant plus ou moins pais certains endroits stagne sur une grande partie du Maine et Loire.

Le matin, les tempratures ngatives l'accompagnant, provoque en plus des gele blanches..

La temprature cet aprs midi tait de +3C.