Totale féérie !

D'un jour l'autre, la mto peut ne pas manquer de nous en mettre plein les yeux!



Alors qu'hier encore et depuis quelques jours, le secteur tait baign sous le ciel bleu et le plein soleil (plus que bienvenu!), les nuages bas et brouillards sont brusquement arrivs en fin de journe, faisant plonger le thermomtre qui affichait de +5 +6C au soleil des valeurs ngatives une fois repass sous les brouillards.



Brouillards qui persistent et signent aujourd'hui avec peu de visibilit un bon froid qui pince avec tout juste -2C au plus "chaud" de la journe, mais qui nous offrent nouveau des paysages de toute beaut avec de nouveau une nature totalement cristallise dans le givre!