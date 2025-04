A l'abri de la brise marine

Adhérent Dim. originale 8160*4592px

Appareil samsung

SM-S901B

Exposition 1/558 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.4 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel S901BXXSDEYB1

La cote d'Opale est reste l'abri des intrusions d'air frais et humide de la Mer du Nord et de la Manche. Au cap Gris Nez la temprature n'a pas dpass 11c sous un vigoureux vent de NE.

A Berck le vent de NE,brise continentale plus sche, a permis la temprature de dpasser 20c.