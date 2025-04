Ultimes lueurs diurnes

Adhérent Dim. originale 4000*3000px

Appareil samsung

Galaxy S25

Exposition 8/1437 sec

Ouverture f/1.8

Focale 5.4 mm

ISO 40

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel S931BXXS1AYC2

Alors qu'il est pass derrire l'horizon depuis un bon 1/4h, le soleil illumine encore un voile de cirrus trs haut dans le ciel.

Cette zone orange du ciel met en vidence les monts du Beaujolais et du Mconnais don la silhouette apparat en ombre chinoise.

Sous une bise jusqu' 45km/h, le ressenti au vent tait frisquet cet aprs mie malgr une maximale de 20.2 vs 16.2 de normale, en retrait vs le 24.1 d'hier .

14.8 au moment de la prise de vue.