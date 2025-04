Orage faible

Adhérent Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/10 sec

Ouverture f/13

Focale 35 mm

ISO 50

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 14.0.1 (Windows)

Coups de tonnerre irrguliers issus d'intras et internuageux. La foudre se sera tout de mme montre une fois dans ce rideau de pluie et de petite grle. Temps beaucoup plus sec en Provence... Valensole se trouve derrires les montagnes.