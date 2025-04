Clair et frais lever

Adhérent Appareil SONY

ILCE-7RM2

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/8

Focale 70 mm

ISO 100

Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Tn de 0 tout pile la station MF "reprsentative" du secteur, celle de SHSH, trs proche. C'est donc le 42me jour de gel "officiel" de cette anne 2025 par ici, ce qui n'est franchement pas si mal compte tenu du fait que cette station n'est pas spcialement glive (contrairement la valle de l'Helpe Majeure, en contrebas du clich ci-dessus), sa "normale" (91-20 ; enfin, 04-20 en ralit...) n'tant que de 53.2 jours de gel. Qui plus est nous sortons d'un hiver assez catastrophique d'un point de vue statistique avec un seul jour de fort gel (le 14 janvier, on peut se permettre d'tre prcis ce niveau-l) et peine trois jours sans dgel. Le nombre de jours de gel ^permettra donc de maquiller un peu la misre.

Accessoirement, trs accessoirement, nous en sommes un peu plus de 9 mm sur 40 jours glissants. Extrapolez l'chelle d'une anne complte et vous verrez que cela constitue une priode fort sche pour n'importe quel coin de France mtropolitaine. Nos sols, globalement argileux, sont dsormais durs comme de la pierre...



