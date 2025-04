Adhérent Appareil SONY

S'il a gel (de justesse !) 30/40 m au-dessus du fond de la valle de l'Helpe Majeure, il est bien vident que ledit gel fut nettement plus substantiel dans ce creux frais et humide. Et le rsultat est immdiat, les eaux des petits tangs qu'on y trouve par endroits ont t rchauffes par la grande douceur des jours prcdents et le violent contraste thermique impos par notre matutinale fracheur aura permis de les transformer en sources de vapeurs lgantes. Notre Yellowstone nous, si on veut.

Au-del des mes habituelles divagations, cette situation est videmment trs classique (le gel d'avril est assez habituel, normalement, mais nous sommes encore partis sur des bases "olympiques" cette anne !).



Children of the Grave (BS inside) ?

Bonne journe tous !