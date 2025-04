Frais bocage printanier

Adhérent Appareil SONY

ILCE-7RM2

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/8

Focale 46 mm

ISO 100

Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Le givre persiste assez bien pour une matine d'avril, il faut en convenir. Et ce d'autant plus que le gel fut trs modeste (euphmisme) et l'HR moins de 75% au plus "haut". Bon, ce ne sont l que les paramtres de la station MF de SHSH et le fond de valle de l'Helpe Majeure (pourtant gure loign de la station en question) c'est tout de mme un autre monde, qui a par ailleurs tendance "contaminer" ses abords immdiats (dont le centre d'Avesnes par exemple, les remparts de la Cit des Mouches tant btis directement en surplomb de la rivire). Ce qui fait que, du coup, il ne faut pas excessivement se rfrer SHSH pour planifier les petites expditions matutinales. Dommage !



Lord of this World (BS inside) ?

https://500px.com/p/gxxiii?view=photos



Bonne journe tous !