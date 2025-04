Il s'en est fallu de peu qu'il gelât

Adhérent Appareil SONY

ILCE-7RM2

Exposition 1/160 sec

Ouverture f/8

Focale 28 mm

ISO 100

Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Givre gnralis dans la valle de l'Helpe Majeure ce matin, un peu moins rpandu dans le centre d'Avesnes surplombant ladite valle, en toute bonne logique. Pour autant la Tn ne fut "que" de 0.1, faisant ainsi chapper l'Avesnois "central" un second jour de gel "officiel" en cet avril 2025 (par ailleurs toujours trs sec, et mme "dsertique"...).



Love me two Times (TD inside) ?

https://500px.com/p/gxxiii?view=photos



Bonne journe tous !