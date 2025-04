Matutinales flammèches

Adhérent Appareil SONY

ILCE-7RM2

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/8

Focale 41 mm

ISO 100

Objectif FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Un rien de brume flotte la surface de ce petit tang dont la seule prsence permet de limiter (trs localement et trs la marge) les effets de notre dmentielle scheresse de surface (pour la saison), mme si celle-ci ne se traduit pas encore dans l'affaiblissement du vert de nos prairies.

Au-del des sensations visuelles, un chiffre parmi d'autres en dit assez long : au cours des 10 derniers jours il n'y a tout simplement pas eu la moindre trace d'enregistre, pas mme 0.2 mm, rien ! Et nous sommes dans un secteur de brumes frquentes et d'abondantes roses... Normalement !



Bonne journe tous !